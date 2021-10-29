29.10.2021 13:45

Предвыборная кампания Терехова обеспечила ему поддержку на уровне Кернеса, – Карасев

Кампания Игоря Терехова на выборах мэра оказалась самой эффективной, поскольку нашла поддержку у большинства харьковчан.

Как сообщает РЕДПОСТ , такую оценку дал политолог Вадим Карасев, комментируя в своем Фейсбуке ход харьковской избирательной кампании.

По его словам то, что рейтинг Терехова по социологическим опросам вплотную приблизился к результатам Кернеса на прошлогодних выборах, является следствием успешно выбранной стратегии.

«Первое – это продолжение «курса Кернеса» по развитию города, но в другой стилистике, более компромиссной и респектабельной.

Второе – политически грамотные ставки на конструктивное сотрудничество с Киевом. Стратегическое значение города для Востока и страны в целом трудно оспорить.

Третье – ставка на избирателей с разными политическими предпочтениями. Это может выглядеть как некий популизм, но именно на местных выборах такая стратегия дает возможность горожанам находить общие интересы, а не искать противоречия.

Благодаря этому курсу Терехову, собственно, и удалось укрепить свои позиции в городе. Терехов к финишу кампании выглядит наиболее оптимальным выбором для Харькова», – заявил Карасев.

Политолог также обратился к жителям Харькова с призывом обязательно участвовать в выборах 31 октября: «Призываю харьковчан прийти на выборы и проголосовать за Харьков».

Напомним, по данным исследования социологической компании Human Research, на предстоящих выборах мэра Харькова за Игоря Терехова готовы проголосовать 55,8%, за Михаила Добкина – 25,9%. Рейтинги всех остальных кандидатов оказались ниже 4%.

Опрос проводился по инициативе Харьковской социологической сети в период с 12 по 22 октября 2021 г. В исследовании приняли участие 1613 харьковчан. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,6%.