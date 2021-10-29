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29.10.2021  13:45   

Предвыборная кампания Терехова обеспечила ему поддержку на уровне Кернеса, – Карасев

Кампания Игоря Терехова на выборах мэра оказалась самой эффективной, поскольку нашла поддержку у большинства харьковчан.

Выборы в Харькове: Терехова поддержат на уровне Кернеса. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, такую оценку дал политолог Вадим Карасев, комментируя в своем Фейсбуке ход харьковской избирательной кампании. 
 
По его словам то, что рейтинг Терехова по социологическим опросам вплотную приблизился к результатам Кернеса на прошлогодних выборах, является следствием успешно выбранной стратегии. 
 
«Первое – это продолжение «курса Кернеса» по развитию города, но в другой стилистике, более компромиссной и респектабельной.
 
Второе – политически грамотные ставки на конструктивное сотрудничество с Киевом. Стратегическое значение города для Востока и страны в целом трудно оспорить.
 
Третье – ставка на избирателей с разными политическими предпочтениями. Это может выглядеть как некий популизм, но именно на местных выборах такая стратегия дает возможность горожанам находить общие интересы, а не искать противоречия. 
 
Благодаря этому курсу Терехову, собственно, и удалось укрепить свои позиции в городе. Терехов к финишу кампании выглядит наиболее оптимальным выбором для Харькова», – заявил Карасев. 
 
Политолог также обратился к жителям Харькова с призывом обязательно участвовать в выборах 31 октября: «Призываю харьковчан прийти на выборы и проголосовать за Харьков».
 
Напомним, по данным исследования социологической компании Human Research, на предстоящих выборах мэра Харькова за Игоря Терехова готовы проголосовать 55,8%, за Михаила Добкина – 25,9%. Рейтинги всех остальных кандидатов оказались ниже 4%. 
 
Опрос проводился по инициативе Харьковской социологической сети в период с 12 по 22 октября 2021 г. В исследовании приняли участие 1613 харьковчан. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,6%.
Тэги:  игорь терехов, геннадий кернес, харьков, выборы
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