25.10.2021 16:10

Терехов заметно нарастил преимущество, - социологи

В Харьковском пресс-клубе были презентованы результаты нового соцопроса, по которому отрыв рейтинга Терехова от Добкина составил 30%. Согласно исследованию социологической компании HumanResearch, на предстоящих выборах мэра Харькова за Игоря Терехова готовы проголосовать 55,8%, за Михаила Добкина – 25,9%. Рейтинги всех остальных кандидатов оказались ниже 4%.

Об этом сообщает РЕДПОСТ

“Нужно отметить, что все три последних соцопроса разных компаний показывают очень близкие результаты. Есть тенденция – Игорь Терехов заметно нарастил свое преимущество. Конечно, сохраняется интрига, будет ли второй тур или результат определится в первом.

Во многом это зависит от того, чьи избиратели более дисциплинировано пойдут голосовать”, - заявил во время презентации результатов опроса в Харьковском пресс-клубе Александр Кизилов, заведующий кафедрой социологических исследований ХНУ им. Каразина.

Характерно, что 60% харьковчан уверены в своей готовности прийти на выборы, еще 11% предполагают, что скорее всего придут.

“Прийти на выборы необходимо точно так же, как и вакцинироваться. Я провожу такую аналогию с вакцинацией не случайно. Есть разные вакцины, человек может выбрать ту, которой он больше доверяет. Точно так же обязательно нужно и выбрать того кандидата, которого Вы считаете самым достойным”, - призвал харьковчан руководитель социологической кампании “NewImageMarketingGroup” Олег Сингаюк.

Также социологи отметили характерный для Харькова тренд – уже не первый год, отвечая на вопрос “Как Вы считаете, как развиваются события в Украине и в Харькове – в правильном или неправильном направлении?”, они проявляют намного более оптимистичное отношение к событиям в родном городе, чем в целом по стране.

Если события в Украины в положительном контексте оценивает только 17% опрошенных, то по отношению к Харькову таковых почти в три раза больше – 49%.

Опрос был проведен компанией Human Research по инициативе Харьковской социологической сети в период с 12 по 22 октября 2021 г.ода.

В исследовании приняли участие 1613 харьковчан.

Статистическая ошибка выборки не превышает 2,6%.

Ранее политолог Вадим Карасев сообщил, что Игорь Терехов является фаворитом харьковчан на выборах с большим отрывом от конкурентов.