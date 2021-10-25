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25.10.2021  16:44   Дмитрий Колоней

Вакцинация: Непривитых харьковчан будут отстранять от работы

Премьер-министр утвердил новые нормы, которые будут действовать с 8 ноября 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Кабинета министров Украины, премьер министр Украины Денис Шмыгаль  подписал постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Мінистров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236.
 
В этом документе, в частности, говорится о том, что руководители госорганов должны обеспечить руководителям предприятий, учреждений и организаций контроль за проведением обязательных профилактических прививок против СOVID-19 работниками и госслужащими. Обязательны прививки для тех, кто попал в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения от 4 октября 2021№ 2153.
 
 
От работы отстраняются работники и госслужащие, которые обязаны вакциинироваться против коронавируса согласно перечню Минздрава, но отказываются или уклоняются от прививок Это не распространяется на тех, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок и предоставил медзаключение об этом, выданное медучреждением. 
 
Отстраняются сорудники приказом или распоряжением руководителя госоргана или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лиц, которые отстраняются.
 
"Срок отстранения устанавливается в зависимости от устранения причин, которые его обусловили".
 
Иными словами - сотрудник сможет вернуться к работе только после вакцинации.  
 
Ранее Минздрав утвердил перечень профессий, которым обязательно необходимо иметь прививки от COVID-19. Без прививок их не пустят на работу. В приказе четко определен перечень профессий:
  • все педагоги, независимо от заведений – дошкольные, школы, профтехучилища или вузы,
  • работники центральных органов исполнительной власти,
  • работники министерств и их структурных подразделений на местах,
  • работники местных государственных администраций – областные, городские и районные.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове разоблачена многомиллионная афера по подделке сертификатов и ПЦР-тестов. Десять мошенников изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Ежемесячный доход преступников составлял 4 миллиона гривен. Найдены печати медучреждений и врачей. 
 
Источник:   Сайт Кабинета Министров Украины
 Тэги:  обязательная вакцинация, отстранение, харьков, украина, прививки, ковид, коронавирус, кабмин, шмыгаль, вакцинирование
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