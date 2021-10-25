Вакцинация: Непривитых харьковчан будут отстранять от работы

25.10.2021 16:44 Дмитрий Колоней

Премьер-министр утвердил новые нормы, которые будут действовать с 8 ноября 2021 года.

В этом документе, в частности, говорится о том, что руководители госорганов должны обеспечить руководителям предприятий, учреждений и организаций контроль за проведением обязательных профилактических прививок против СOVID-19 работниками и госслужащими. Обязательны прививки для тех, кто попал в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения от 4 октября 2021№ 2153.

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От работы отстраняются работники и госслужащие, которые обязаны вакциинироваться против коронавируса согласно перечню Минздрава, но отказываются или уклоняются от прививок Это не распространяется на тех, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок и предоставил медзаключение об этом, выданное медучреждением.

Отстраняются сорудники приказом или распоряжением руководителя госоргана или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лиц, которые отстраняются.

"Срок отстранения устанавливается в зависимости от устранения причин, которые его обусловили".

Иными словами - сотрудник сможет вернуться к работе только после вакцинации.