Вакцинация: Непривитых харьковчан будут отстранять от работы

Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Кабинета министров Украины, премьер министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Мінистров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236.
В этом документе, в частности, говорится о том, что руководители госорганов должны обеспечить руководителям предприятий, учреждений и организаций контроль за проведением обязательных профилактических прививок против СOVID-19 работниками и госслужащими. Обязательны прививки для тех, кто попал в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения от 4 октября 2021№ 2153.
От работы отстраняются работники и госслужащие, которые обязаны вакциинироваться против коронавируса согласно перечню Минздрава, но отказываются или уклоняются от прививок Это не распространяется на тех, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению таких профилактических прививок и предоставил медзаключение об этом, выданное медучреждением.
Отстраняются сорудники приказом или распоряжением руководителя госоргана или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до сведения лиц, которые отстраняются.
"Срок отстранения устанавливается в зависимости от устранения причин, которые его обусловили".
Иными словами - сотрудник сможет вернуться к работе только после вакцинации.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове разоблачена
многомиллионная афера по подделке сертификатов и ПЦР-тестов. Десять мошенников изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Ежемесячный доход преступников составлял 4 миллиона гривен. Найдены печати медучреждений и врачей.