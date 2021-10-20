20.10.2021 18:29 Дмитрий Колоней

Подделали десятки тысяч ПЦР и сертификатов: В Харькове разоблачена многомиллионная афера (фото, видео)

Киберполиция поймала преступную группировку в Харькове.



Нацполиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, десять мошенников изготавливали и продавали тесты с отрицательным результатом на коронавирус, а также бумажные сертификаты о вакцинации. Ежемесячный доход преступников составлял 4 миллиона гривен. Найдены печати медучреждений и врачей. Сейчас их происхождение устанавливается.

Заказчики, найденные в соцсетях, не проходили лабораторных исследований и не делали прививки. Они только давали свои данные для оформления документов. Среди клиентов были и туристические агентства. Стоимость поддельного теста составляла 400 гривен, а COVID-сертификат стоил 1500 гривен, однако представители турагентств перепродавали их по более высокой цене.

Группировка действовала около года, успев изготовить более 40 тысяч поддельных справок и около 500 поддельных сертификатов. К продаже готовились более 100 фейковых сертификатов о вакцинации. Злоумышленники накануне приняли заказ на их изготовление.

В ходе проведенных 23 обысков в местах проживания, автомобилях и офисах аферистов в Киевской, Харьковской и Запорожской областях изъяты компьютерная техника, телефоны, банковские карты, денежные средства, печати и штампы медицинских учреждений, личные печати врачей. Сейчас полицейские устанавливают их происхождение.

Семь злоумышленников, в том числе и организатор, задержаны в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

дений.

Открыто уголовное дело о подделке, сбыте и использовании документов, печатей и бланков, мошенничестве, незаконном использовании знака для товаров и услуг, нарушении санитарных правил и норм по инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям. Решается вопрос об объявлении подозрения. Злоумышленникам светит до восьми лет за решеткой. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что будут проверять сертификаты о вакцинации. Это будут делать правоохранители в местах массового скопления людей и где возможен риск распространениея болезни. Разработано программное обеспечение на планшеты полицейских, с помощью которых возможно проверить сертификаты о вакцинации с приложения "Дія" и бумажных вариантов. Документы будут проверять по QR-кодам.