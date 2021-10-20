Где в Харькове не будет холодной воды 21 октября

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 20 октября Эмоционально яркий день – нужно быть готовым к неожиданностям и вовремя гасить конфликты. Возможны новые знакомства, в том числе романтические.

Прогноз погоды и магнитный бурь в Харькове на среду, 20 октября Несмотря на ясное утро, днем и вечером в Харькове погода будет пасмурной. Без осадков.