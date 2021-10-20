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20.10.2021  18:25   Виталий Хиневич

Где в Харькове не будет холодной воды 21 октября

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Отключение воды в Харькове 21 октября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Светлая, 4 (подъезд. №4, стояк);
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 96/153 до 17:00 21 октября.

Шевченковский район:

  •  ул. Деревянко, 48 (подъезд. №2, стояк) до 20:00 21 октября.

Индустриальный район:

  • пр. Александровский, 128 (подъезд №4) до 17:00 21 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Старопрудная, 8 (подъезд №1, стояк);
  • пер. Горный, 4 (подъезд №1) до 20:00 21 октября.

Слободской район:

  • Б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (подъезд №1, спаренный стояк) до 17:00 21 октября;
  • ул. Александра Матросова, 1 (подъезд. №1) до 18:00 21 октября;
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (подъезд №3, стояк);
  • пр. Героев Сталинграда, 177 (подъезд. №3, стояк) до 20:00 21 октября.
 
Напомним, 20 октября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали холодную воду.
 
Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  холодная вода, отключение воды, харьков
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