27.10.2021 17:59 Евгений Клочко
Набирайте тазики: в Харькове отключат воду 28 октября (адреса)
В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.
Набирайте тазики: в Харькове отключат воду 28 октября (адреса)
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Московский район:
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пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32-а (стояк) до 17:00 28 октября.
-
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 28 октября.
Немышлянский район:
-
ул. Амосова, 48 (подъезд №1-4) до 20:00 28 октября.
Новобаварский район:
-
ул. Академика Богомольца, 11, 13, до 20:00 28 октября.
Шевченковский район:
-
ул. Новгородская, 4-а (подъезд №2, стояк),
-
ул. Клочковская, 195-г (подъезд №1, стояк),
-
пр. Победы, 75-б (подъезд №4, стояк) до 20:00 28 октября.
Холодногорский район:
-
ул. Старопрудная, 8 (подъезд №1, стояк),
-
ул. Полтавский Шлях, 188/10 (подъезд №2, стояк) до 20:00 28 октября.
Киевский район:
-
ул. Академика Павлова, 309 (подъезд №1) до 20:00 28 октября.
Слободской район:
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проезд Садовый, 4-а (подъезд №4, стояк) до 17:00 28 октября.
Напомним, 27 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду
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