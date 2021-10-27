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27.10.2021  17:59   Евгений Клочко

Набирайте тазики: в Харькове отключат воду 28 октября (адреса)

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.


Набирайте тазики: в Харькове отключат воду 28 октября (адреса)

Отключение воды в Харькове 28 октября 2021 года

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32-а (стояк) до 17:00 28 октября. 
  • пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 28, 28-а, 30, 32-б до 20:00 28 октября.

Немышлянский район:

  • ул. Амосова, 48 (подъезд №1-4) до 20:00 28 октября.

Новобаварский район:

  • ул. Академика Богомольца, 11, 13, до 20:00 28 октября.

Шевченковский район:

  • ул. Новгородская, 4-а (подъезд №2, стояк),
  • ул. Клочковская, 195-г (подъезд №1, стояк),
  • пр. Победы, 75-б (подъезд №4, стояк) до 20:00 28 октября.

Холодногорский район:

  • ул. Старопрудная, 8 (подъезд №1, стояк),
  • ул. Полтавский Шлях, 188/10 (подъезд №2, стояк) до 20:00 28 октября.

Киевский район:

  • ул. Академика Павлова, 309 (подъезд №1) до 20:00 28 октября.

Слободской район:

  • проезд Садовый, 4-а (подъезд №4, стояк) до 17:00 28 октября.
 
Напомним, 27 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  холодная вода, отключение воды, харьков
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