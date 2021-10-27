Смертельное ДТП в Харькове: под подозрением летевший на красный свет водитель (фото, видео)
16-летнему подозреваемому в смертельном ДТП светит до восьми лет за решеткой.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, расследование установило, что 26 октября 2021 около 20:40 возле перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове, столкнулись автомобили Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего парня, который двигался на красный сигнал светофора.
В итогу ДТП погиб на месте водитель "американца". Сидевшие в машине подозреваемого трое пассажиров – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами попали в больницу.