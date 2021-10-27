27.10.2021 18:41 Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП в Харькове: под подозрением летевший на красный свет водитель (фото, видео)

16-летнему подозреваемому в смертельном ДТП светит до восьми лет за решеткой.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, расследование установило, что 26 октября 2021 около 20:40 возле перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове, столкнулись автомобили Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti под управлением 16-летнего парня, который двигался на красный сигнал светофора.

В итогу ДТП погиб на месте водитель "американца". Сидевшие в машине подозреваемого трое пассажиров – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами попали в больницу.

16-летний водитель Infiniti задержан. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае, если будет доказана вина тинейджера, ему светит срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, днем 4 октября на улице Большой Кольцевой в Харькове произошло ДТП , в котором получили травмы несовершеннолетние.