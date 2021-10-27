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27.10.2021  18:41   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП в Харькове: под подозрением летевший на красный свет водитель (фото, видео)

16-летнему подозреваемому в смертельном ДТП светит до восьми лет за решеткой.

ДТП Харьков: 16-летнего нарушителя ПДД подозревают в смертельной аварии
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, расследование установило, что 26 октября 2021 около 20:40 возле перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове, столкнулись автомобили Chevrolet Aveo, которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля Infiniti  под управлением 16-летнего парня, который двигался на красный сигнал светофора.
 
ДТП Харьков: 16-летнего нарушителя ПДД подозревают в смертельной аварии
 
В итогу ДТП погиб на месте водитель "американца". Сидевшие в машине подозреваемого трое пассажиров – двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами попали в больницу.  
 
 
16-летний водитель Infiniti  задержан. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
ДТП Харьков: 16-летнего нарушителя ПДД подозревают в смертельной аварии
 
ДТП Харьков: 16-летнего нарушителя ПДД подозревают в смертельной аварии
 
В случае, если будет доказана вина тинейджера, ему светит срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
 
 
Напомним, днем 4 октября на улице Большой Кольцевой в Харькове произошло ДТП, в котором получили травмы несовершеннолетние.
 

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, одесская, гагарина
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