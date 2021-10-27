27.10.2021 15:00 Виталий Хиневич

Смертельное ДТП в Харькове: новые подробности о харьковском мажоре

Парень охотно рассказывал своим друзьям, как ему удавалось уходить от ответственности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

16-летний представитель золотой молодежи Николай рассказывал своим друзьям, что если бы не «условка», то он бы чудил еще больше. Кроме этого, парень хвастался, что уже неоднократно разбивал дорогостоящие машины.

Одиозная харьковская блогерша Анна Кривуц (DangerAnn) сообщила, что мажор писал ей в социальных сетях о своих разбитых машинах, среди которых были «Porsche Cayenne», «Toyota Camry» и другие дорогостоящие автомобили.

Также он делился видео, на которых он на огромной скорости пересекает двойную сплошную и пролетает перекрестки на красный сигнал светофора.

Николай был уверен в своей безнаказанности и сообщал, что любой вопрос можно решить за 100-200 долларов, и он может позволить делать себе все, что угодно.

По мнению Анны Кривуц, скорость авто, за рулем которой находился подозреваемый, могла составлять порядка 200 километров в час.

Кроме этого, Кривуц сообщила, что ранее Николай прострелил коленные чашечки человеку в клубе, за это у него и появилось условное наказание.

Напомним, по факту происшествия следователи открыли уголовное производство. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров автомобиля Infiniti находятся в реанимационном отделении больницы.