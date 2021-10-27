27.10.2021 08:39 Евгений Клочко

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство. В результате ДТП погиб 58-летний водитель автомобиля Chevrolet. Трое пассажиров автомобиля Infiniti находятся в реанимационном отделении больницы.

Смертельное ДТП в районе Одесской в Харькове: новые подробности

Об этом РЕДПОСТ стало известно в отделе коммуникаций областной полиции. По информации правоохранителей, автопроисшествие произошло 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.

От удара 58-летний водитель Шевроле погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Водители обоих транспортных средств признаков алкогольного опьянения не имеют.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Infiniti задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В соответствии с санкцией статьи ему грозит до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого. Следственные действия продолжаются.

По информации заместителя главного врача Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Андрея Соцкого, пассажиры Infiniti находятся в стабильном состоянии. 16-летняя девушка с переломом бедра, 19-летний парень получил перелом ключицы, третий пассажир - 19-летний юноша получил раны лица и головы. Сам виновник ДТП получает амбулаторное лечение.

Пассивным участником ДТП стало авто жены экс-депутата Харьковского городского совета Ивана Ракича. Корреспонденту Newsroom он рассказал, что супруга действительно находилась на месте трагичной аварии, однако не пострадала. Буквально за считанные минуты до ДТП женщина Наталья Ракич позвонила мужу и рассказала, что ее автомобиль Skoda заглох на проспекте Гагарина.