21.10.2021 18:49 Евгений Клочко

Благодаря давлению Игоря Терехова коксовый завод "Новомет" установил новые фильтры

Новые фильтры аспирации воздуха установили на заводе «Новомет». Старые, бывшие в эксплуатации 7 лет, полностью исчерпали свой ресурс. В отличие от них, новое оборудование современное и должно качественно прослужить минимум 25 лет.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , на коксовом заводе ввели в промышленную эксплуатацию новое аспирационное оборудование коксосортировочного отделения, завершив таким образом один из важных этапов экологической модернизации предприятия. Ведь именно на качественную защиту окружающей среды направлен вектор развития завода "Новомет".

По словам директора Харьковского коксового завода "Новомет" Максима Бондарева, один из источников выбросов уже практически модернизирован.

" Это стало возможным благодаря конструктивной позиции и городских властей и местных активистов. Также мы обновили всю техническую часть аспирационной установки, полностью обновили воздуховоды, обновили корпуса. Следующий шаг - это план на следующий год – мы сейчас готовимся к модернизации биохимической установки очистки воды", - рассказал Максим Бондарев.

Благодаря обновленным фильтрам выбросы в атмосферу снизились до минимальных показателей. И этому факту рады и защитники окружающей среды.

"Мы довольны тем, что те обещания, которые давало руководство по первому этапу установления пылеулавливающих фильтров до конца года, как мы видим закончили на три месяца раньше. И мы очень надеемся, что второй этап химической очистки воды также будет идти с опережением по времени. И наши отношения будут продолжаться в том же ключе", - отметил лидер общественного движения "За чистый воздух в Харькове" Александр Константинов.

Теперь в безопасности производства уверены и местные жители. Говорят, очень ждали модернизацию. Депутат Харьковского областного совета Нелли Цибульник подчеркивает:что модернизация на предприятии состоялась благодаря настойчивости Игоря Терехова.

"И для нас, я, прежде всего, как житель Новобаварского района, это настоящий праздник. Потому что, мы очень долго этого ждали. И я хочу сказать огромное спасибо Игорю Александровичу Терехову и Максиму Валентиновичу Бондареву, что они нашли общий язык. Да, это очень дорогостоящее мероприятие, но здоровье наше и наших детей важнее", - подчеркнула Нелли Цибульник.

По словам подрядчиков, сейчас на заводе полностью заменена система воздушных трубопроводов на полипропиленовые, установлены современные вентиляторы.

"Оборудование всё автоматическое. Всё оборудование хорошее, воздуховоды, как вы видите - это немцы, фильтры все немецкие", - говорит Алексей Сидоренко, директор подрядной организации "Техноком - Центр".

Инженер подрядной организации рассказал, что подобные системы успешно используются ведущими предприятиями Украины. Все оборудование высокоэффективное и долговечное.

"Минимум 25 лет дает гарантию на оборудование производитель воздуховодов . Система полностью автоматическая. Воздух, как мы видим, даже сейчас из трубы ни дыма, ни пыли. Фильтры функции свои выполняют", - отметил инженер подрядной компании "Техноком - Центр" Александр Кондратенко.

Напомним, Коксовый завод "Новомет" закупил новые очистные фильтры от немецкого производителя BWF Envirotec.