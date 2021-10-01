На Коксовый завод "Новомет" привезли немецкие фильтры

Модернизация Коксового завода "Новомет" не только продолжается, но и выходит на новый уровень. Предприятие закупило новые очистные фильтры от немецкого производителя BWF Envirotec.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на Коксовый завод "Новомет" прибыли новые рукавные фильтры для модернизации аспирационной установки. Принцип их работы: загрязненный пылью воздух попадает в камеру, проходит через поры фильтрового материала, оседает там, а очищенный воздух попадает в камеру чистого газа, после чего удаляется из фильтра.
Эти фильтры будут установлены в течение месяца. Об этом администрация Кокосового завода "Новомет" заверила экоактивистов, которых, кстати, пригласили вместе с представителями местного самоуправления, чтобы продемонстрировать не только новые фильтры, но и готовность и в дальнейшем модернизировать предприятие.
"Мы не "Коксохим", мы не старый коксовый завод, нас ничего с ними не связывает. Мы абсолютно новая команда, абсолютно новое предприятие, новая компания, которая не планирует работать здесь так, чтобы дальше загрязнять и просто зарабатывать деньги. Мы хотим сделать из этого предприятия нормально работающий объект, который будет давать рабочие места людям, и в тоже время не влиять негативно на близлежащие районы и окружающих жителей", - отметил Максим Бондарев.
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