01.10.2021 15:46 Евгений Клочко

На Коксовый завод "Новомет" привезли немецкие фильтры

Модернизация Коксового завода "Новомет" не только продолжается, но и выходит на новый уровень. Предприятие закупило новые очистные фильтры от немецкого производителя BWF Envirotec.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на Коксовый завод "Новомет" прибыли новые рукавные фильтры для модернизации аспирационной установки. Принцип их работы: загрязненный пылью воздух попадает в камеру, проходит через поры фильтрового материала, оседает там, а очищенный воздух попадает в камеру чистого газа, после чего удаляется из фильтра.

Эти фильтры будут установлены в течение месяца. Об этом администрация Кокосового завода "Новомет" заверила экоактивистов, которых, кстати, пригласили вместе с представителями местного самоуправления, чтобы продемонстрировать не только новые фильтры, но и готовность и в дальнейшем модернизировать предприятие.

По словам активистов, это первое предприятие в городе, которое пошло на диалог с общественностью.

"Тот процесс, который сейчас происходит в Харькове между Коксовым заводом "Новомет" и представителями общественности, является показательным. Сейчас стал возможным такой процесс, когда людей допустили на территорию предприятия, чтобы люди могли воотчию посмотреть как происходит установка фильтров на этом предприятии. Мы считаем это позитивом, мы считаем это движением вперед", - заявил глава общественной организации Центр экологических инициатив "Эко-Хаб Харьков" Александр Константинов.

Закупка новых фильтров - это лишь один из шагов, что сделало руководство Коксового завода "Новомет". На заводе модернизировали оборудование на котлах и начали использовать более экологичное сырье с малой вместимостью серы.

"Мы не "Коксохим", мы не старый коксовый завод, нас ничего с ними не связывает. Мы абсолютно новая команда, абсолютно новое предприятие, новая компания, которая не планирует работать здесь так, чтобы дальше загрязнять и просто зарабатывать деньги. Мы хотим сделать из этого предприятия нормально работающий объект, который будет давать рабочие места людям, и в тоже время не влиять негативно на близлежащие районы и окружающих жителей", - отметил Максим Бондарев.