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01.10.2021  15:19   

Элина Свитолина в трех шагах от чемпионского титула в США (видео)

Почетная харьковчанка прорвалась в четвертьфинал теннисного турнира в Чикаго.

Элина Свитолина вошла в четвертьфинал турнира в США. Спорт Харьков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, лидер теннисного рейтинга Украины, харьковчанка Элина Свитолина, первая ракетка хардового турнира в Чикаго, пробилась в восьмерку сильнейших состязаний.
 
За выход в четвертьфинал соревнований WTA 500 первостоличная спортсменка в непростом, по ее оценке, матче  одолела румынку Елену Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:3
 
 
 
За выход полуфинал харьковчанка встретится с Онс Жабер из Туниса. Элина ведет по личным встречам с соперницей 2:0, оба раза - в 2017 и 2019 году одолев ее на харде.
 

Напомним, ранее мы писали о том, что идет регистрация участников Plarium Kharkiv International Marathon 2021. Забег состоится 17 октября. Участники преодолеют 5 дистанций разного уровня сложности - 1,6 км, 2,4 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.

Тэги:  теннис, свитолина, харьков, спорт, турнир, победа, чикаго, сша, четвертьфинал
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