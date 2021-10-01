01.10.2021 15:19

Элина Свитолина в трех шагах от чемпионского титула в США (видео)

Почетная харьковчанка прорвалась в четвертьфинал теннисного турнира в Чикаго.

Как сообщает РЕДПОСТ , лидер теннисного рейтинга Украины, харьковчанка Элина Свитолина, первая ракетка хардового турнира в Чикаго, пробилась в восьмерку сильнейших состязаний.

За выход в четвертьфинал соревнований WTA 500 первостоличная спортсменка в непростом, по ее оценке, матче одолела румынку Елену Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:3

За выход полуфинал харьковчанка встретится с Онс Жабер из Туниса. Элина ведет по личным встречам с соперницей 2:0, оба раза - в 2017 и 2019 году одолев ее на харде.

Напомним, ранее мы писали о том, что идет регистрация участников Plarium Kharkiv International Marathon 2021. Забег состоится 17 октября. Участники преодолеют 5 дистанций разного уровня сложности - 1,6 км, 2,4 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.