Элина Свитолина в трех шагах от чемпионского титула в США (видео)

Почетная харьковчанка прорвалась в четвертьфинал теннисного турнира в Чикаго.
Напомним, ранее мы писали о том, что идет регистрация участников Plarium Kharkiv International Marathon 2021. Забег состоится 17 октября. Участники преодолеют 5 дистанций разного уровня сложности - 1,6 км, 2,4 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км.
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Сегодня эмоции уравновешиваются логикой, а значит день одинаково хорош как для дел, связанных с крупными финансами, так и для серьезных шагов в личной жизни.
Первый день октября будет солнечным. Но рассслабляться не стоит: в воздуже уже витает осенная прохлада.
1 октября 1931 году вступил в строй Харьковский тракторный завод. Для рабочих завода одновременно с пуском предприятия построили поселок ХТЗ.
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