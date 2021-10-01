01.10.2021 14:50 Виталий Хиневич

На Харьковщине девушку спасли от смерти

Женщина ушла под землю на двенадцатиметровую глубину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 1 октября около 10:27 спасателям поступило сообщение о необходимости спасти 21-летнюю гражданку, которая упала в 12 метровый колодец.

Несчастный случай произошел в селе Борки Харьковского района. Для оказания помощи спасатели спустились на дно колодца и при помощи веревки достали потерпевшую с глубины.

При падении была получена травма в виде перелома нижних конечностей и переохлаждение организма.

На данный момент девушка находится в медицинском учреждении.

Напомним, в поселке Казачья Лопань Харьковского района спасатели оказали помощь 34-летнему мужчине, который находился в реке и самостоятельно не мог выбраться.