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01.10.2021  14:50   Виталий Хиневич

На Харьковщине девушку спасли от смерти

Женщина ушла под землю на двенадцатиметровую глубину.

На Харьковщине женщина упала в колодец
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 1 октября около 10:27 спасателям поступило сообщение о необходимости спасти 21-летнюю гражданку, которая упала в 12 метровый колодец.
 
Несчастный случай произошел в селе Борки Харьковского района. Для оказания помощи спасатели спустились на дно колодца и при помощи веревки достали потерпевшую с глубины.
 
При падении была получена травма в виде перелома нижних конечностей и переохлаждение организма.
 
На данный момент девушка находится в медицинском учреждении.
 
Напомним, в поселке Казачья Лопань Харьковского района спасатели оказали помощь 34-летнему мужчине, который находился в реке и самостоятельно не мог выбраться.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие, колодец
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