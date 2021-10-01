01.10.2021 14:22 Рита Парфенова

Превратил квартиру в наркопритон: к харьковчанину пришла полиция (фото)

Проведенный в квартире по улице Библика обыск доказал причастность мужчины к организации наркопритона.

Правоохранителям Харькова поступила информация о том, что один из жителей многоквартирного дома по улице Библика превратил свое жилище в приют для наркоманов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ НП.



Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 УК Украины, предусматривающее до пяти лет тюремного заключения за организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических и психотропных средств.



В рамках этого дела в квартире 43-летнего харьковчанина 30 сентября был проведен обыск. В помещении полицейские обнаружили медицинские шприцы, электронные весы, пакет с порошком, похожим на PVP.



Доказательства того, что житель дома по улице Библика предоставлял свое помещение для употребления наркотических и психотропных веществ, изъяты и направлены на экспертное исследование.



Следствие продолжается.

Ранее мы писали, что студент-марокканец одного из харьковских вузов занимался сбытом наркотиков в Московском районе города.