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01.10.2021  14:22   Рита Парфенова

Превратил квартиру в наркопритон: к харьковчанину пришла полиция (фото)

Проведенный в квартире по улице Библика обыск доказал причастность мужчины к организации наркопритона.

Харьковчанина, устроившего в квартире наркопритон, разоблачила полиция

Правоохранителям Харькова поступила информация о том, что один из жителей многоквартирного дома по улице Библика превратил свое жилище в приют для наркоманов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ НП.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 УК Украины, предусматривающее до пяти лет тюремного заключения за организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических и психотропных средств.

В рамках этого дела в квартире 43-летнего харьковчанина 30 сентября был проведен обыск. В помещении полицейские обнаружили медицинские шприцы, электронные весы, пакет с порошком, похожим на PVP.

Доказательства того, что житель дома по улице Библика предоставлял свое помещение для употребления наркотических и психотропных веществ, изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следствие продолжается.

Харьковчанина, устроившего в квартире наркопритон, разоблачила полиция

Ранее мы писали, что студент-марокканец одного из харьковских вузов занимался сбытом наркотиков в Московском районе города.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
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