Превратил квартиру в наркопритон: к харьковчанину пришла полиция (фото)

Проведенный в квартире по улице Библика обыск доказал причастность мужчины к организации наркопритона.
Правоохранителям Харькова поступила информация о том, что один из жителей многоквартирного дома по улице Библика превратил свое жилище в приют для наркоманов, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ НП.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 317 УК Украины, предусматривающее до пяти лет тюремного заключения за организацию или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических и психотропных средств.
В рамках этого дела в квартире 43-летнего харьковчанина 30 сентября был проведен обыск. В помещении полицейские обнаружили медицинские шприцы, электронные весы, пакет с порошком, похожим на PVP.
Доказательства того, что житель дома по улице Библика предоставлял свое помещение для употребления наркотических и психотропных веществ, изъяты и направлены на экспертное исследование.
Следствие продолжается.
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