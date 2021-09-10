10.09.2021 21:48 Евгений Клочко

В Харькове студент-иностранец распространял наркотики (фото)

Гражданин Марокко занимался сбытом наркотиков в Московском районе города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

По словам правоохранителей, еще в августе к ним поступила информация о том, студент одного из харьковских вузов промышляет сбытом каннабиса.

9 сентября провели в квартире, где проживал 23-летний иностранец, санкционированный обыск, в ходе которого обнаружили и изъяли 200 граммов каннабиса.

Отмечается, что стоимость изъятого на «черном рынке» составляет более 50000 гривен. Наркотическое вещество было направлено на экспертизу.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о сообщении иностранцу о подозрении.

Напомним, правоохранители обнаружили у 64-летней жительницы Богодуховского района 145 кустов конопли.