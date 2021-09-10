10.09.2021 09:15

Самая актуальная обувь на осень в Миратон

В интернет-магазине Miraton уже представлена новая коллекция обуви, которая позволит подготовиться к смене погоды. На все ее позиции действует бесплатная доставка «Новой почтой», а также промокоды и скидки до -15%.



miraton.ua

Убрать подальше в шкаф сандалии и босоножки – верный признак того, что лето подходит к концу, но в переходный период для вашего гардероба есть много преимуществ. А судя по тенденциям, в этом сезоне классика поднимается на новый уровень.

Классические туфли

Черные туфли-лодочки это, пожалуй, самый классический предмет обуви в гардеробе любой женщины, которую можно носить изо дня в день без ущерба для изысканности. Туфли-лодочки телесного цвета так же хорошо сочетаются практически с любым нарядом. Это универсальные варианты, но если вам хочется чего-то более оригинального, туфли женские в широком ассортименте представлены здесь: https://www.miraton.ua/catalog/women/shoes/tufli/.

Обувь на небольшом каблуке

Дизайнеры радуют модниц решениями, которые не влияют на удобство, но позволяют выглядеть элегантно и женственно. Одно из них – туфли на каблуке kitten heels, которые по функциональности могут заменить туфли на шпильке и идеально подходят для повседневного образа. Стилисты рекомендуют носить их с укороченными брюками, чтобы были видны лодыжки. Посмотреть разные модели туфель на низком каблуке можно по ссылке: https://www.miraton.ua/catalog/zhenskie-tufli-na-nizkom-kabluke/.

Пары на низком ходу

Если вы ищете что-то максимально удобное, подойдет обувь на плоской подошве. Идеальный вариант – балетки или лоферы. Они хорошо сочетаются с платьями, юбками и брюками и выглядят профессионально во всех отношениях. Также актуальны броги – обувь, вдохновленная мужской модой и обладающая лоском и изысканностью. Важным моментом является выбор материала, оптимальный – натуральная кожа, которая характеризуется наилучшими во всех отношениях характеристиками. Ознакомиться с ассортиментом туфель кожаных женских можно тут: https://www.miraton.ua/catalog/kupit-tufli-zhenskie-kozhanye/.

Подумайте о том, чтобы добавить более смелые цвета, толстую подошву и уникальные детали (кисточки, украшения, золото) в свой обувной гардероб.

Обувь для мужчин

Что касается мужской обуви, здесь актуальны как классические, так и спортивные силуэты: оксфорды, броги, лоферы, мокасины, кроссовки разных дизайнов. Туфли мужские на любой вкус представлены здесь: https://www.miraton.ua/catalog/men/shoes/tufli/.