10.09.2021 20:48 Дмитрий Колоней

В Харькове умер создатель танка Т-64 Ефим Левицкий (фото)

В Харькове 9 сентября, на 86 году жизни умер один из создателей танка Т-64 инженер-машиностроитель Ефим Левицкий.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в Харькове скончался создатель танка Т-64 Ефим Левицкий, внесший ощутимый вклад во внедрение в производство Т-64 и других модификаций бронетехники, за что был отмечен званием заслуженного деятеля науки и техники Украины, Государственной премией Украины в области науки и техники и орденами «За заслуги» III, II и I степени.

Большую часть жизни Ефим Левицкий проработал на «Заводе им Малышева» - флагмане советского и украинского танкостроения, был заместителем и советником генерального директора. В 2007-2014 годах работал заместителем главного инженера Конструкторского бюро машиностроения им. Морозова. Танк Т-64 является основным танком Украины, на базе которого создан танк "Булат".

Напомним, ранее мы писали о том, что на Государственном предприятим «Харьковский автомобильный завод» начат ремонт техники для ВСУ по новым договорам с Министерством обороны Украины.