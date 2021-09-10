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10.09.2021  20:48   Дмитрий Колоней

В Харькове умер создатель танка Т-64 Ефим Левицкий (фото)

В Харькове 9 сентября, на 86 году жизни умер один из создателей танка Т-64 инженер-машиностроитель Ефим Левицкий.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в Харькове скончался создатель танка Т-64 Ефим Левицкий, внесший ощутимый вклад во внедрение в производство Т-64 и других модификаций бронетехники, за что был отмечен званием заслуженного деятеля науки и техники Украины, Государственной премией Украины в области науки и техники и орденами «За заслуги» III, II и I степени.
 
В Харькове умер создатель танка Т-54 Ефим Левицкий. Новости Харькова
 
Большую часть жизни Ефим Левицкий проработал на «Заводе им Малышева» - флагмане советского и украинского танкостроения, был заместителем и советником генерального директора. В 2007-2014 годах работал заместителем главного инженера Конструкторского бюро машиностроения им. Морозова. Танк Т-64 является основным танком Украины, на базе которого создан танк "Булат".
 
Напомним, ранее мы писали о  том, что на Государственном предприятим «Харьковский автомобильный завод» начат ремонт техники для ВСУ по новым договорам с Министерством обороны Украины. 
 
 
Тэги:  скончался, левицкий, харьков, завод малышева, танк, т-64, булат, кедр
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