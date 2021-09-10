10.09.2021 20:26 Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове возле супермаркета сбит пешеход (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Одесской.

Здесь, возле супермаркета «Класс» на пешеходном переходе под колеса автомобиля попала женщина. Скорая увезла пострадавшую в медучреждение. Подробностей происшествия пока нет.

Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии вечером 9 сентября 2021 года, в котором ВАЗ, за рулем которого сидел 37-летний водитель, сбил двух пешеходов. 67-летняя женщина погибла на месте. Такжде ранее мы информировали о том, что около пяти часов утра 5 сентября 2021 года в дорожно-транспортное происшествие попал нетрезвый пешеход на проспекте Трактростроителей, 138. Его сбил на пешеходном переходе автомобиль Daewoo Lanos. Мужчина госпитализирован.