10.09.2021 19:41 Дмитрий Колоней

Тарифы на тепло и горячую воду в Харькове повышаться не будут, - Игорь Терехов

В Министерстве развития громад и территорий Украины сегодня, 10 сентября 2021 года, состоялось совещание, на котором, в преддверии отопительного сезона, обсуждались тарифы на коммунальные услуги для населения.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на горсовет, во время совещания руководитель города Игорь Терехов достиг четкой договоренности с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым о том, что тарифы на теплоснабжение, горячую и холодную воду в городе Харькове подниматься не будут.

«Моя позиция заключается в том, чтобы поддержать харьковчан в непростое время. Мы снова находимся на пороге ужесточения карантинных ограничений, которые негативно влияют на экономику, занятость и быт людей. Поэтому хотя бы в вопросе тарифов они должны быть уверены, что стоимость отопления, горячей и холодной воды не изменится», - подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что теперь тарифы будут устанавливать не в центре, а на местах. Таким образом, каждая отдельная территориальная громада (ОТГ) будет исходить из своих финансовых возможностей.