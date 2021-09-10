    
Главная Новости Харькова Общество Тарифы на тепло и горячую воду в Харькове повышаться не будут, - Игорь Терехов
10.09.2021  19:41   Дмитрий Колоней

Тарифы на тепло и горячую воду в Харькове повышаться не будут, - Игорь Терехов

В Министерстве развития громад и территорий Украины сегодня, 10 сентября 2021 года, состоялось совещание, на котором, в преддверии отопительного сезона, обсуждались тарифы на коммунальные услуги для населения.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на горсовет, во время совещания руководитель города Игорь Терехов достиг четкой договоренности с министром развития громад и территорий Алексеем Чернышовым о том, что тарифы на теплоснабжение, горячую и холодную воду в городе Харькове подниматься не будут.
 
«Моя позиция заключается в том, чтобы поддержать харьковчан в непростое время. Мы снова находимся на пороге ужесточения карантинных ограничений, которые негативно влияют на экономику, занятость и быт людей. Поэтому хотя бы в вопросе тарифов они должны быть уверены, что стоимость отопления, горячей и холодной воды не изменится», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что теперь тарифы будут устанавливать не в центре, а на местах. Таким образом, каждая отдельная территориальная громада (ОТГ) будет исходить из своих финансовых возможностей.
 
 
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  игорь терехов, тарифы, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Политика Черный пиар и дезинформация: исследования предвыборной кампании в Харькове 09.09 Экономика и промышленность В Харьков съехались IT-специалисты со всей Украины (фото)   09.09 Образование Фармацевтический колледж в Харькове празднует 75-летие  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 