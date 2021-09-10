10.09.2021 19:14 Евгений Клочко

В трех районах Харькова не будет света 11 сентября: адреса

В Харькове в субботу 11 сентября 2021 года планируется отключение в трех районах города.



Фото из открытых источников

Электричество в этих районах будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Во субботу 11 сентября с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

пр. Героев Сталинграда, 140; 140Б; 142; 142А; 142Б; 144; 144А; 144Б; 144В; 41А.

Северный район

ул. Квитки-Основьяненко , 7; 9;

, 7; 9; ул. Бородиновская, 2;

2; ул. Дергачевская, 12; 15; 15А; 17; 17А; 3; 3А; 5; 6; 7; 8; 9;

12; 15; 15А; 17; 17А; 3; 3А; 5; 6; 7; 8; 9; наб. Песчаная, 10; 12; 14; 4; 6А; 6Б; 8;

10; 12; 14; 4; 6А; 6Б; 8; пер. Опытный , 11; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 3; 5; 9;

, 11; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 3; 5; 9; пер. Ровный , 9А;

, 9А; пер. Речной , 10; 12; 17; 18; 20; 21; 6; 8;

, 10; 12; 17; 18; 20; 21; 6; 8; пер. Фроловский, 10; 1/3; 15; 17; 2/28Б.

Салтовский район

ул. Бестужева , 1; 10; 12; 12А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45; 45А; 46; 47; 48А; 49; 49А; 5; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 61А; 62; 64; 64А; 66; 7; 7А; 70; 70А; 70Б; 72; 74; 76; 78; 78А; 78Б; 8А; 8Б; 80; 82; 84А;

, 1; 10; 12; 12А; 14; 15А; 16; 16А; 17; 18; 19; 21; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 31; 33; 34; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 41/1; 42; 43; 45; 45А; 46; 47; 48А; 49; 49А; 5; 50; 50А; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 61; 61А; 62; 64; 64А; 66; 7; 7А; 70; 70А; 70Б; 72; 74; 76; 78; 78А; 78Б; 8А; 8Б; 80; 82; 84А; ул. Марьевская , 26;

, 26; наб. Здоровья, 2; 4; 5; 6;

2; 4; 5; 6; пер. Здоровья, 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 10 сентября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в пяти районах города.