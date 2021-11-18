18.11.2021 19:17 Евгений Клочко

Заряжайте гаджеты: где в Харькове не будет электричества 19 ноября (адреса)

В Харькове в пятницу, 19 ноября 2021 года, отключат электроэнергию в части домов трех районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В пятницу, 19 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район:

ул. Профессорская , 28; 29А;

, 28; 29А; ул. Алупкинская , 11; 11А; 12; 13; 14; 19; 19А; 20; 22; 25; 26; 27; 3; 3/1; 32; 4; 5; 6А; 6/2; 9; 9А;

, 11; 11А; 12; 13; 14; 19; 19А; 20; 22; 25; 26; 27; 3; 3/1; 32; 4; 5; 6А; 6/2; 9; 9А; ул. Аральская , 10; 12; 13; 14; 15; 16; 1/8; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 7; 70; 72; 72А; 76/2; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9;

, 10; 12; 13; 14; 15; 16; 1/8; 18; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 30; 32; 34; 35; 36; 38; 39; 4; 4А; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 47; 48; 49; 5; 50; 51; 51А; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 6; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 68; 69; 7; 70; 72; 72А; 76/2; 78; 8; 80; 82; 84; 86; 88; 9; ул. Береговая , 21; 22;

, 21; 22; ул. Вавилова , 1; 10; 11; 12; 13; 2; 4; 6; 8;

, 1; 10; 11; 12; 13; 2; 4; 6; 8; ул. Дербентская , 51; 53; 56;

, 51; 53; 56; ул. Клочковская , 244;

, 244; ул. Кузнецкая , 61/16;

, 61/16; ул. Очаковская , 76;

, 76; пер. Аральский , 10; 7; 9;

, 10; 7; 9; пер. Калиновый, 4.

Восточный район:

ул. Довженко , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28Б; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 4; 5; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28Б; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 34; 35; 4; 5; 7; 8; 9; ул. Механизаторов , 1; 2;

, 1; 2; ул. Северина Потоцкого , 36В; 43; 58;

, 36В; 43; 58; пр-д. Ново-Чунтхинский , 1; 2; 3; 4; 6; 8;

, 1; 2; 3; 4; 6; 8; пер. Никитенко, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8А.

Центральный район: в-д. Журавлевский 3-й , 3; 5; 7;

, 3; 5; 7; в-д. Юношеский , 2А; 3; 3А; 4; 6; 7; 7А; 9А;

, 2А; 3; 3А; 4; 6; 7; 7А; 9А; ул. Азовская , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18А; 18Б; 19; 20; 21; 23; 25; 25А; 28; 28А; 29; 3; 3А; 31; 33; 35А; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45/47; 46; 46А; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 53А; 54; 54А; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 67; 69; 7; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18А; 18Б; 19; 20; 21; 23; 25; 25А; 28; 28А; 29; 3; 3А; 31; 33; 35А; 36; 37; 38; 39; 4; 40; 41; 42; 43; 44; 45/47; 46; 46А; 48; 49; 5; 50; 51; 52; 53; 53А; 54; 54А; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 67; 69; 7; 9; ул. Арктическая , 19; 19А; 22; 23; 23А; 24А; 25; 25А; 26; 26/1; 27; 28; 28А; 29; 29А; 3; 30; 31; 5; 7; 8; 9; 9/23;

, 19; 19А; 22; 23; 23А; 24А; 25; 25А; 26; 26/1; 27; 28; 28А; 29; 29А; 3; 30; 31; 5; 7; 8; 9; 9/23; ул. Генерала Удовиченко , 111;

, 111; ул. Демьяна Бедного, 9;

9; ул. Кольцовская , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 38А; 38/68; 4; 40; 42; 44; 44А; 6; 7; 8; 8А; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 16А; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 35; 36; 37; 38; 38А; 38/68; 4; 40; 42; 44; 44А; 6; 7; 8; 8А; 9; ул. Матюшенко , 5;

, 5; ул. Горсоветовская , 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 5; 6; 7; 9;

, 10; 11; 11А; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 3; 30; 32; 34; 36; 5; 6; 7; 9; ул. Моисеевская , 32;

, 32; ул. Нарофоминская , 1; 10; 10/7; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 3; 3А; 4; 5; 6; 6А; 7;

, 1; 10; 10/7; 12; 13; 13А; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 24; 26; 3; 3А; 4; 5; 6; 6А; 7; ул. Шевченко , 103; 105; 111; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 138; 142; 142А; 144; 152; 159; 160; 161; 164; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 176; 177; 179; 180; 181; 181А; 181Б; 183; 183А; 185; 187; 189; 191; 191А; 195; 197; 198; 199; 201; 203; 205; 207; 213; 215; 215А; 216; 217; 219; 220; 221; 223; 223А; 224; 225; 227; 231; 233; 233А; 239; 241; 244/1; 245; 247; 249; 251; 253; 254А; 255; 257; 258; 259; 260А; 261; 261А; 262; 263; 265; 267; 271; 273; 275; 277; 279; 28; 281; 283; 285; 287; 289; 291; 293; 295; 297; 327; 333; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 56А; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 66; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79А; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 89; 90; 90А; 91; 93; 95; 97; 97А; 99;

, 103; 105; 111; 118; 120; 122; 124; 126; 128; 130; 132; 134; 136; 138; 142; 142А; 144; 152; 159; 160; 161; 164; 165; 167; 169; 171; 173; 175; 176; 177; 179; 180; 181; 181А; 181Б; 183; 183А; 185; 187; 189; 191; 191А; 195; 197; 198; 199; 201; 203; 205; 207; 213; 215; 215А; 216; 217; 219; 220; 221; 223; 223А; 224; 225; 227; 231; 233; 233А; 239; 241; 244/1; 245; 247; 249; 251; 253; 254А; 255; 257; 258; 259; 260А; 261; 261А; 262; 263; 265; 267; 271; 273; 275; 277; 279; 28; 281; 283; 285; 287; 289; 291; 293; 295; 297; 327; 333; 38; 4; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 54; 56; 56А; 58; 6; 60; 61; 63; 64; 66; 69; 71; 72; 73; 75; 76; 77; 78; 79А; 80; 82; 83; 84; 87; 88; 89; 90; 90А; 91; 93; 95; 97; 97А; 99; наб. Журавлевская , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 2; 3; 3Б; 4; 4/2; 5; 6; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 2; 3; 3Б; 4; 4/2; 5; 6; 8; 9; пер. Васильковский , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15А; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 9А; пер. Кулибина , 11; 3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 8А; 8Б; 9;

, 11; 3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 8А; 8Б; 9; пер. Шишкинский, 4; 5; 6; 9; 9А/8;

Напомним, 18 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов двух районов города.