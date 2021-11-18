18.11.2021 19:52 Дмитрий Колоней
Полиция Харькова будет сотрудничать с владельцами автоэвакуаторов
Тарифы, на которых будет строиться сотрудничество в Харькове уже установлены приказом трех министерств.
Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Национальной полиции, правоохранители приглашают к сотрудничеству юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по перевозке транспортных средств автоэвакуаторами. Тарифы установлены приказом Министерства внутренних дел, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины 10.10.2013 N 967/1218/869.
Лицам, имеющим соответствующие документы о праве на предоставление вышеуказанной услуги, предлагается сотрудничество по перевозке временно задержанного автотранспортного средства для доставки на специальную площадку автотранспортного отделения Центра обеспечения ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: ул. Пушкинская, 106, г. Харьков.
Тарифы установлены приказом Министерства внутренних дел, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины 10.10.2013 N 967/1218/869.
Контактный телефон: 0688856470.
Напомним, ранее мы писали о том, как в Харькове мужчина похитил легковушку
с помощью эвакуатора.
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