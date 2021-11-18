18.11.2021 19:52 Дмитрий Колоней

Полиция Харькова будет сотрудничать с владельцами автоэвакуаторов

Тарифы, на которых будет строиться сотрудничество в Харькове уже установлены приказом трех министерств.



Национальная полиция

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Национальной полиции, правоохранители приглашают к сотрудничеству юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по перевозке транспортных средств автоэвакуаторами. Тарифы установлены приказом Министерства внутренних дел, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины 10.10.2013 N 967/1218/869.

Лицам, имеющим соответствующие документы о праве на предоставление вышеуказанной услуги, предлагается сотрудничество по перевозке временно задержанного автотранспортного средства для доставки на специальную площадку автотранспортного отделения Центра обеспечения ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: ул. Пушкинская, 106, г. Харьков.

Тарифы установлены приказом Министерства внутренних дел, Министерства экономического развития и торговли Украины, Министерства финансов Украины 10.10.2013 N 967/1218/869.

Контактный телефон: 0688856470.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Харькове мужчина похитил легковушку с помощью эвакуатора.