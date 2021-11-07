07.11.2021 11:29 Евгений Клочко

В Харькове хозяин Jaguar попрощался со своим авто из-за быстрой езды

Патрульные полицейские продолжают поиск автомобилей за систематические нарушения скоростного режима и неуплату штрафов их владельцами.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на управление патрульной полиции в Харьковской области.

В частности, 6 ноября на перекрестке улицы Сумская и улицы Деревянко в районе Харьковского авиационного завода патрульные остановили автомобиль Jaguar за проезд на запрещенный сигнал светофора. В ходе проверки по базам полицейские установили, что авто находится в розыске органами юстиции за неуплату штрафа за значительное превышение скорости движения.

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Патрульные вызвали на место сотрудников исполнительной службы и составили водителя административное постановление по ч.2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП. Автомобиль нарушителя исполнители изъяли у хозяина до уплаты штрафа.

Напомним, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающей 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников начнется именно с Харькова. Далее это будет реализовано в Киеве, а впоследствии – и по всей Украине.

Пока условной «цифрой реагирования» выбрано превышение скорости в 150 км в час. Исполнители при наличии законных оснований будут инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких нарушителей скоростного режима.