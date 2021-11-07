    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове хозяин Jaguar попрощался со своим авто из-за быстрой езды
07.11.2021  11:29   Евгений Клочко

В Харькове хозяин Jaguar попрощался со своим авто из-за быстрой езды

Патрульные полицейские продолжают поиск автомобилей за систематические нарушения скоростного режима и неуплату штрафов их владельцами.

В Харькове изъяли авто у должника по штрафам ПДД
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на управление патрульной полиции в Харьковской области.
 
В частности, 6 ноября на перекрестке улицы Сумская и улицы Деревянко в районе Харьковского авиационного завода патрульные остановили автомобиль Jaguar за проезд на запрещенный сигнал светофора. В ходе проверки по базам полицейские установили, что авто находится в розыске органами юстиции за неуплату штрафа за значительное превышение скорости движения.
 
 
Патрульные вызвали на место сотрудников исполнительной службы и составили водителя административное постановление по ч.2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП. Автомобиль нарушителя исполнители изъяли у хозяина до уплаты штрафа.
 
В Харькове изъяли авто у должника по штрафам ПДД
 
Напомним, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающей 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников начнется именно с Харькова. Далее это будет реализовано в Киеве, а впоследствии – и по всей Украине. 
 
Пока условной «цифрой реагирования» выбрано превышение скорости в 150 км в час. Исполнители при наличии законных оснований будут инициировать и проводить совместно с работниками МВД изъятие за долги автомобилей таких нарушителей скоростного режима.
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  нарушение пдд, штраф, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.11 Криминал и происшествия В Харькове изъяли автомобиль у водителя за штрафы ПДД 16.02 Криминал и происшествия Нарушения ПДД теперь обойдутся очень дорого 22.09 Криминал и происшествия На Салтовке маршрутка не пропустила пожарную машину (ВИДЕО)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 