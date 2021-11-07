07.11.2021 10:20 Евгений Клочко

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 7 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 656 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки на утро 7 ноября в Харькове и области диагностировали 1362 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 216 639 человек. Выздоровело 175 621 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 36 142 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 799 человек (в том числе 656 жителей города Харькова). 135 человека заболели в Изюмском районе, 75 – в Чугуевском, 147 – в Купянском, 22 – в Богодуховском, 147 – в Лозовском, 37 – в Красноградском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 5 ноября.

