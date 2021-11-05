05.11.2021 09:47 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1055 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки на утро 5 ноября в Харькове и области диагностировали 1733 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 213 725 человек. Выздоровело 174 274 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 34 651 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1202 человек (в том числе 1055 жителей города Харькова). 173 человека заболели в Изюмском районе, 139 – в Чугуевском, 106 – в Купянском, 68 – в Богодуховском, 40 – в Лозовском, 5 – в Красноградском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 ноября.



