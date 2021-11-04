04.11.2021 10:48 Рита Парфенова

Сколько новых случаев Covid-19 выявили в Харькове

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 985 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки на утро 4 ноября в Харькове и области диагностировали 1656 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 212 009 человек. Выздоровело 173 010 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 34 217 человек.

Читайте также: Почти 3 миллиона доз вакцины Moderna ожидает Украина на этой неделе, - МОЗ



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1088 человек (в том числе 985 жителей города Харькова). 182 человека заболели в Изюмском районе, 122 – в Купянском, 103 – в Красноградском, 80 – в Чугуевском, 44 – в Лозовском, 37 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 3 ноября.



