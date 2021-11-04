20 тысяч гривен за отсутствие проверок: в Харькове будут судить сотрудника ГСЧС

Сотрудник одного из отделов ГСЧС Украины в Харьковской области получил неправомерное вознаграждение.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что за 20 тысяч гривен должностное лицо обещало предпринимателю, что не будут приняты меры реагирования на нарушения требований гражданской защиты, пожарной и техногенной безопасности во время реконструкции здания нежилого фонда по улице Университетской в Харькове.
Во время передачи денег произошло задержание чиновника, в этот же день ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.
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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тысяч до 5, 5 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
На данный момент обвинительный акт направлен в Московский районный суд города Харькова.
Напомним, ранее инспектор полиции Богодуховского района и патрульный вымогали у мужчины взятку в размере 12 тысяч гривен.
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