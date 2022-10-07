07.10.2022 09:46 Рита Парфенова

Ректор харківського вишу вимагав гроші з іноземних студентів

В Харкові у іноземних студентів вимагали гроші від іноземних студентів за невиселення з гуртожитку – вже колишній керівник вишу піде під суд.



t.me/prokuratura_kharkiv

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, наприкінці 2021 року ректор одного з вищих навчальних закладів м. Харкова вимагав від групи іноземних студентів 17 тис. грн за проживання у гуртожитку. Службовець попередив студентів, що у разі несплати він ініціює їх виселення.



Крім того, ректор систематично дзвонив студентам та направляв повідомлення щодо необхідності передати йому гроші.



23 грудня 2021 року представник іноземної групи студентів передав ректору 17 тис. грн.



Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишнього ректора одного з вищих навчальних закладів м. Харкова за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.