07.10.2022 10:25 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 113 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 018 осіб. Одужало 302 813 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3059 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло три людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 6 жовтня. Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 36 осіб (із них 29 - мешканці міста Харкова). 31 особа захворіла в Лозівському, 30 – в Богодухівському, 10 – в Ізюмському, 5 – у Чугуївському, 1 – в Куп’янському районах області.