Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 113 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 018 осіб. Одужало 302 813 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3059 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло три людини.
Комментариев: 0
Логіці – так, романтиці – ні. На жаль, але події дня не припускають чуттєвих та емоційних вчинків. Зате хороші для упорядкування.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
влажность:
давление:
ветер: