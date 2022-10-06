Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 106 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 193 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 312 905 осіб. Одужало 302 632 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3130 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли п’ятеро людей.
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