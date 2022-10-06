06.10.2022 10:20 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 106 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 193 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 312 905 осіб. Одужало 302 632 особи, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3130 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли п’ятеро людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 5 жовтня. Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 118 осіб (із них 106 - мешканці міста Харкова). 30 осіб захворіли в Лозівському, 28 – в Богодухівському, 6 – в Ізюмському, 5 – у Чугуївському, 5 – в Красноградському, 1 – в Куп’янському районах області.