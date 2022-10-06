06.10.2022 09:52 Рита Парфенова

Правоохоронці вилучили уламкі дронів, що бомбили Харків (фото)

Уночі 6 жовтня російська армія двічі атакувала Харків дронами-камікадзе.

Окупанти запустили спочатку три дрони о 02:30, і ще один дрон о 4:40 в промисловий об’єкт в Основянському районі Харкова. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За інформацією Прокуратури Харківської області, внаслідок обстрілу відбулась пожежа площею 500 кв. м: пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі.



На щастя, постраждалих немає.





«Це перше зафіксоване використання дронів в Харкові росіянами - на місці вилучено уламки дрона», – відзначив Болвінов.





За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.