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06.10.2022  09:52   Рита Парфенова

Правоохоронці вилучили уламкі дронів, що бомбили Харків (фото)

Уночі 6 жовтня російська армія двічі атакувала Харків дронами-камікадзе.

Новини Харкова: російська армія атакувала дронами-камікадзе

Окупанти запустили спочатку три дрони о 02:30, і ще один дрон о 4:40 в промисловий об’єкт в Основянському районі Харкова. Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Новини Харкова: російська армія атакувала дронами-камікадзе

За інформацією Прокуратури Харківської області, внаслідок обстрілу відбулась пожежа площею 500 кв. м: пошкоджено службове одноповерхове приміщення та дах чотириповерхової нежитлової будівлі.

На щастя, постраждалих немає.

Новини Харкова: російська армія атакувала дронами-камікадзе

«Це перше зафіксоване використання дронів в Харкові росіянами - на місці вилучено уламки дрона», – відзначив Болвінов.

Новини Харкова: російська армія атакувала дронами-камікадзе

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Новини Харкова: російська армія атакувала дронами-камікадзе Новини Харкова: російська армія атакувала дронами-камікадзе

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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