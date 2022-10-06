06.10.2022 09:35 Рита Парфенова

Харків на ранок 6 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 5 на 6 жовтня сталися дві пожежі, спричинені атаками ворожих БПЛА.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 жовтня.

Загалом за добу з 5 по 6 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинені атаками ворожих БПЛА;

5 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

3 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1021 вибухонебезпечний предмет.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.