Харків на ранок 6 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові за добу з 5 на 6 жовтня сталися дві пожежі, спричинені атаками ворожих БПЛА.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 жовтня.
Загалом за добу з 5 по 6 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 24 оперативні виїзди, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, 2 з них спричинені атаками ворожих БПЛА;
5 – на аварійно-рятувальні роботи;
11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
3 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 1021 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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