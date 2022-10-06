06.10.2022 09:27 Рита Парфенова

У Харкові після прильоту дронов-камікадзе виникло дві пожежі (фото)

Пожежі гасили близько 70 бійців ДСНС.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Вночі Основ‘янський район Харкова піддався атаці ворожих ударних безпілотних літальних апаратів, які влучили в об‘єкти критичної інфраструктури.

На місцях приольоту виникли 2 пожежі. Їхні площі склали по 500 кв.м.

О 04:40 силами підрозділів ДСНС дані загоряння ліквідовані повністю.

До робіт з пожежогасіння залучалися 17 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, близько 70 осіб особового складу ДСНС.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.