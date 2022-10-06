У Харкові після прильоту дронов-камікадзе виникло дві пожежі (фото)

Пожежі гасили близько 70 бійців ДСНС.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
Вночі Основ‘янський район Харкова піддався атаці ворожих ударних безпілотних літальних апаратів, які влучили в об‘єкти критичної інфраструктури.
На місцях приольоту виникли 2 пожежі. Їхні площі склали по 500 кв.м.
О 04:40 силами підрозділів ДСНС дані загоряння ліквідовані повністю.
До робіт з пожежогасіння залучалися 17 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, близько 70 осіб особового складу ДСНС.
Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
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Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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