    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові після прильоту дронов-камікадзе виникло дві пожежі (фото)
06.10.2022  09:27   Рита Парфенова

У Харкові після прильоту дронов-камікадзе виникло дві пожежі (фото)

Пожежі гасили близько 70 бійців ДСНС.

Новини Харкова: на місці прильоту дронів-камікадзе виникло дві пожежі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Вночі Основ‘янський район Харкова піддався атаці ворожих ударних безпілотних літальних апаратів, які влучили в об‘єкти критичної інфраструктури.

На місцях приольоту виникли 2 пожежі. Їхні площі склали по 500 кв.м.

Новини Харкова: на місці прильоту дронів-камікадзе виникло дві пожежі

О 04:40 силами підрозділів ДСНС дані загоряння ліквідовані повністю.

До робіт з пожежогасіння залучалися 17 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, близько 70 осіб особового складу ДСНС.

Нагадаємо, вночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.

Новини Харкова: на місці прильоту дронів-камікадзе виникло дві пожежі

Новини Харкова: на місці прильоту дронів-камікадзе виникло дві пожежі

Новини Харкова: на місці прильоту дронів-камікадзе виникло дві пожежі

Новини Харкова: на місці прильоту дронів-камікадзе виникло дві пожежі

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Надзвичайні події Харків на ранок 6 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС 05.10 Надзвичайні події Харків на ранок 5 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС 04.10 Надзвичайні події Харків на ранок 4 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 