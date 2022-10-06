Ситуація у Харкові на ранок 6 жовтня: зведення ХОВА

Уночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.
Про це в оперативному зведенні на ранок 6 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Голова військової адміністрації розповів, що попередньо росіяни застосували дрони-камікадзе.
«Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає». – повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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