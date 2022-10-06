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06.10.2022  08:51   Рита Парфенова

Ситуація у Харкові на ранок 6 жовтня: зведення ХОВА

Уночі 6 жовтня окупанти завдали кілька ударів по промислових об’єктах Основ’янського району Харкова.


РЕДПОСТ

Про це в оперативному зведенні на ранок 6 жовтня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Голова військової адміністрації розповів, що попередньо росіяни застосували дрони-камікадзе.

«Виникли пожежі, є часткові зруйновання нежитлових будівель. Постраждалих немає». – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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