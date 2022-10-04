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04.10.2022  08:12   Рита Парфенова

Ракетні удари по інфраструктурі Харкова: виникли дві пожежі, загинула жінка (фото)

Опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова.


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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 жовтня.

Одна ракета влучила у промисловий об'єкт, що розташований у Холодногірському районі. Вибухом зруйнована виробничо-складська будівля, у якій ще й виникла пожежа на площі 600 кв.м. У її гасінні приймали участь 3 пожежно-рятувальні підрозділи.

Друга ракета потрапила в інфраструктурний об'єкт залізничного транспорту у Новобаварському районі Харкова. Одна з його будівель зруйнована вибухом. Там також трапилась пожежа. Її площа склала 80 кв.м. На місці події працювали 8 оперативних підрозділів ДСНС. В ході пошуково-рятувальних робіт надзвичайники дістали з-під завалів тіло загиблої жінки. О 01:25 пожежу локалізували, о 04:25 – ліквідували.

Опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова

Опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова

Опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова

Опівночі 4 жовтня дві ворожі ракети вдарили по інфраструктурним об’єктам в Новобаварському та Холодногірському районах Харкова

Нагадаємо, вибухотехніки провели розмінування дамби в селі Великі Проходи на півночі Харківської області.

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  ракетный удар, пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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