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03.10.2022  08:58   Рита Парфенова

Під Харковом розмінували дамбу (відео)

Вибухотехніки провели розмінування дамби в селі Великі Проходи на півночу Харківської області.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, під час перевірки спеціалісти знайшли біля дамби 175 кілограм тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори - загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограм!

«Для розуміння, за оцінками експертів для вибуху труби Північного Потоку було використано 500 кг тротилового еквіваленту», – відзначив Болвінов.

За думкою спеціалістов, у разі вибуху були б затоплені села та селища, розташовані навколо.

Слідчі провели огляд місця замінування та зареєстрували справу.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 2 на 3 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.

 

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  разминирование, дамба, харьков, агрессия россии
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