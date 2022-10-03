03.10.2022 08:58 Рита Парфенова

Під Харковом розмінували дамбу (відео)

Вибухотехніки провели розмінування дамби в селі Великі Проходи на півночу Харківської області.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, під час перевірки спеціалісти знайшли біля дамби 175 кілограм тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори - загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограм!



«Для розуміння, за оцінками експертів для вибуху труби Північного Потоку було використано 500 кг тротилового еквіваленту», – відзначив Болвінов.

За думкою спеціалістов, у разі вибуху були б затоплені села та селища, розташовані навколо.

Слідчі провели огляд місця замінування та зареєстрували справу.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 2 на 3 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.