Під Харковом розмінували дамбу (відео)

Вибухотехніки провели розмінування дамби в селі Великі Проходи на півночу Харківської області.
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, під час перевірки спеціалісти знайшли біля дамби 175 кілограм тротилу, 68 противотанкових мін та електродетонатори - загальний тротиловий еквівалент близько 650 кілограм!
«Для розуміння, за оцінками експертів для вибуху труби Північного Потоку було використано 500 кг тротилового еквіваленту», – відзначив Болвінов.
За думкою спеціалістов, у разі вибуху були б затоплені села та селища, розташовані навколо.
Слідчі провели огляд місця замінування та зареєстрували справу.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 2 на 3 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.
Комментариев: 0
Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
влажность:
давление:
ветер: