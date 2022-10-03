03.10.2022 08:13 Рита Парфенова

Харків на ранок 3 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 2 на 3 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 жовтня.

Загалом за добу з 2 по 3 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 569 вибухонебезпечних предмета.



У м. Ізюм на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець (телевежа) проведено роботи з розбору завалів.



Рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 33,5 т води, у т.ч. 10 т питної.

Нагадаємо, зведений загон ДСНС виконує роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях.