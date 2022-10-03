Харків на ранок 3 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 2 на 3 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 3 жовтня.
Загалом за добу з 2 по 3 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:
4 – на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язаний з веденням бойових дій;
1 – на аварійно-рятувальні роботи;
11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам.
4 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 569 вибухонебезпечних предмета.
У м. Ізюм на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець (телевежа) проведено роботи з розбору завалів.
Рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 33,5 т води, у т.ч. 10 т питної.
Нагадаємо, зведений загон ДСНС виконує роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях.
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