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03.10.2022  08:31   Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів і пожеж у Харківській області пошкоджено 25 будинків

Російські військові знищують житло та об'єкти цивільної інфраструктури Харківської області.

Новини Харкова: за добу з 2 по 3 жовтня внаслідок обстрілів пошкоджено 25 будинків

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За добу опрацьовано та зафіксовано понад 25 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж.

Працівники слідчо-оперативних груп провели огляди та задокументували злочини країни-агресора.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 2 на 3 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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