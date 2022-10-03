03.10.2022 08:31 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів і пожеж у Харківській області пошкоджено 25 будинків

Російські військові знищують житло та об'єкти цивільної інфраструктури Харківської області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За добу опрацьовано та зафіксовано понад 25 фактів пошкодження будинків та інших споруд внаслідок обстрілів та пожеж.

Працівники слідчо-оперативних груп провели огляди та задокументували злочини країни-агресора.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 2 на 3 жовтня сталася одна пожежа, спричинена військовими діями.