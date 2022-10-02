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02.10.2022  11:08   Рита Парфенова

В Ізюмі розбирають завали на горі Кремінець

Зведений загон ДСНС виконує роботи з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях.

Половецькі баби на горі Кремінець в Ізюмі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ДСНС України в Харківській області.

У місті Ізюм на газорозподільчій станції проведено роботи з розбору завалів, в результаті чого забезпечено доступ до спеціального обладнання. На горі Кременець (телевежа) проведено роботи з розбору завалів. Також триває розбір завалів триповерхової будівлі, проведено демонтаж залізобетонних плит перекриття.

У Балаклії закінчились роботи з розбору аварійних елементів даху пошкодженої житлової будівлі.

Також рятувальники з міст Балаклія, Куп‘янська та Ізюма підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 41 т води, у т.ч. 15 т питної.

Нагадаємо, на горі Кремінець збереглися 8 із 9 кам‘яних половецьких баб, одна зруйнована майже прямим попаданням снаряда, поруч також зруйновано пам’ятник героям Другої світової війни.


 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  разбор завалов, харьков, гсчс, агрессия россии
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