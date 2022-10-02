02.10.2022 11:35 Рита Парфенова

У Харкові розшукується неповнолітня дівчина, яка втекла з лікарні (фото)

У Харькові та області правоохоронці розшукуть Софію Винокурову, 2006 року народження.



Фото з відкритих джерел

Дівчина 1 жовтня пішла з харківської лікарні у невідомому напрямку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

На вигляд Софії 15 років, зріст 158 см, худорлявої статури, русяве коротке волосся, очі зелені.

Була одягнута у світлі джинси, чорну кофту, бордову куртку, білі кросівки.

«Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, просимо повідомити до відділу поліції за телефонами: «102», 0954684414, 0664579627 чи іншим зручним для вас способом», – звертаються правоохоронці.

Нагадаємо, у Харкові та області розшукують 38-річного Олександра Бобро.

