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02.10.2022  11:35   Рита Парфенова

У Харкові розшукується неповнолітня дівчина, яка втекла з лікарні (фото)

У Харькові та області правоохоронці розшукуть Софію Винокурову, 2006 року народження.


Фото з відкритих джерел

Дівчина 1 жовтня пішла з харківської лікарні  у невідомому напрямку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

На вигляд Софії 15 років, зріст 158 см, худорлявої статури, русяве коротке волосся, очі зелені.

Була одягнута у світлі джинси, чорну кофту, бордову куртку, білі кросівки.

«Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваної, просимо повідомити до відділу поліції за телефонами: «102», 0954684414, 0664579627 чи іншим зручним для вас способом», – звертаються правоохоронці.

Нагадаємо, у Харкові та області розшукують 38-річного Олександра Бобро.
 

У Харькові зникла 15-річна Софія Винокурова

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розыск, пропал без вести, полиция, харьков
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