02.10.2022 12:13 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 75 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 112 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 312 158 осіб. Одужало 302 239 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2788 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 95 осіб (із них 75 - мешканці міста Харкова). 5 осіб захворіли в Богодухівському, 8 - в Лозівському, 2 - в Красноградському, 1 - у Чугуївському, 1 - в Ізюмському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 вересня.