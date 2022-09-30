Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 105 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 193 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 311 845 осіб. Одужало 302 099 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2618 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.
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Яким буде день – продуктивним чи порожнім – залежить від вас. На тих, хто зуміє подолати лінощі, чекають цікаві знайомства та здобуття досвіду в нових для них сферах життя.
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