30.09.2022 10:57 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 30 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 105 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 193 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 311 845 осіб. Одужало 302 099 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2618 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли три людини.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 122 осіб (із них 105 - мешканці міста Харкова). 36 осіб захворіли в Богодухівському, 25 - в Лозівському, 2 - в Красноградському, 4 - у Чугуївському, 2 - в Ізюмському, 3 – в Куп’янському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 29 вересня.