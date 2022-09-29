29.09.2022 12:46 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 106 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 228 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 311 652 осіб. Одужало 301 996 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2531 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли п’ятеро людей.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 120 осіб (із них 106 - мешканці міста Харкова). 43 особи захворіли в Богодухівському, 40 - в Лозівському, 6 - в Красноградському, 5 - у Чугуївському, 2 - в Ізюмському, 1 – в Куп’янському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 вересня.