Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 29 вересня

Минулої доби офіційно зареєстровано 106 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 228 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 311 652 осіб. Одужало 301 996 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 2531 осіб. За минулу добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли п’ятеро людей.
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