29.09.2022 13:02 Рита Парфенова

У Харкові госпіталізували чоловіка з ботулізмом

28 вересня до Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізовано 39-річного хворого із симптомами ботулізму.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Обласний лабораторний центр, причиною ботулізму стала в'ялена риба, придбана на одній з торгових точок Харкова.



У ході розслідування встановлено, що мешканець Харкова 26 вересня вживав в їжу рибу в’ялену чищену рибі синець (родина коропових), яку придбав на об’єкті дрібнороздрібної торгівлі.



Перші симптоми захворювання (загальна слабкість, сильний головний біль, нудота, блювота, порушення зору) з’явились через добу після вживання риби. Хворого у важкому стані госпіталізовано до КНП “Міська клінічна лікарня №2 імені проф. О.О. Шалімова”. Хворому введено протиботулінічну сироватку та проводиться симптоматичне лікування.



Для проведення заходів з питань дотримання санітарного законодавства на об’єкті торгівлі, де була куплена риба, направлена відповідна інформація до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

У лабцентрі відзначили, що це другий випадок ботулізму, зареєстрований в поточному році. 10 липня до Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні госпіталізовано 40-річного хворого із симптомами ботулізму.