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12.07.2022  10:11   

В Харькове госпитализировали мужчину с ботулизмом

10 июля в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализирован 40-летний больной с симптомами ботулизма.

вяленый карась

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Областной лабораторный центр, причиной ботулизма стал вяленый нечищеный карась. Его заболевший мужчина приобрел в одной из мелкорозничных торговых точек Харькова.

Спеуталисты лабцентра отмечают, что по результатам многолетних эпидемиологических наблюдений, в Харьковском регионе причиной большинства случаев заболевания ботулизмом является именно сушеная (вяленая) рыба. Именно поэтому любителям соленой рыбки рекомендуется в теплый период года вообще воздержаться от употребления этого пищевого продукта.

Ботулизм – это тяжелая пищевая токсикоинфекция, возникающая вследствие попадания в организм человека экзотоксина бактерий Clostridium botulinum. После инкубационного периода, который длится от одного-двух часов до десяти суток, у человека возникают симптомы, среди которых на первый план выходят специфические, характерные для этого заболевания симптомы, связанные с параличом мышц: расстройства зрения («туман» или "сетка" перед глазами, диплопия (двоение изображения), затрудненное глотание, голос становится гнусавым, тихим или совсем пропадает, в тяжелых случаях - затрудненное дыхание. способом лечения является введение больному ботулиническим антитоксином.

Напомним, в зоне купания пяти водоемов Харькова и области нашли лактозоположительную кишечную палочку.

Тэги:  ботулизм, харьков
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