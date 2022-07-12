12.07.2022 10:11

В Харькове госпитализировали мужчину с ботулизмом

10 июля в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализирован 40-летний больной с симптомами ботулизма.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Областной лабораторный центр, причиной ботулизма стал вяленый нечищеный карась. Его заболевший мужчина приобрел в одной из мелкорозничных торговых точек Харькова.

Спеуталисты лабцентра отмечают, что по результатам многолетних эпидемиологических наблюдений, в Харьковском регионе причиной большинства случаев заболевания ботулизмом является именно сушеная (вяленая) рыба. Именно поэтому любителям соленой рыбки рекомендуется в теплый период года вообще воздержаться от употребления этого пищевого продукта.



Ботулизм – это тяжелая пищевая токсикоинфекция, возникающая вследствие попадания в организм человека экзотоксина бактерий Clostridium botulinum. После инкубационного периода, который длится от одного-двух часов до десяти суток, у человека возникают симптомы, среди которых на первый план выходят специфические, характерные для этого заболевания симптомы, связанные с параличом мышц: расстройства зрения («туман» или "сетка" перед глазами, диплопия (двоение изображения), затрудненное глотание, голос становится гнусавым, тихим или совсем пропадает, в тяжелых случаях - затрудненное дыхание. способом лечения является введение больному ботулиническим антитоксином.

Напомним, в зоне купания пяти водоемов Харькова и области нашли лактозоположительную кишечную палочку.