12.07.2022 09:55 Рита Парфенова

Скопления вражеских сил и техники уничтожают на юге Харьковской области

В Изюмском районе российские военные все чаще подвергаются поражению огнем.

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете, передает РЕДПОСТ.

«В последнее время места скопления вражеской техники и живой силы противника все чаще подвергаются поражению огнем», - говорится в сообщении

В поссовете отмечают, что по данным аэроразведки, количество вражеских войск в общине постоянно меняется. Много их в Боровой, Подлимане, Песках-Радьковских и в лесной зоне вблизи этих населенных пунктов. Продолжается транзит российской военной техники через территорию временно оккупированной рашистами Боровщины.

Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.