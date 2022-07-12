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12.07.2022  09:55   Рита Парфенова

Скопления вражеских сил и техники уничтожают на юге Харьковской области

В Изюмском районе российские военные все чаще подвергаются поражению огнем.

Скопления вражеских сил и техники уничтожают на юге Харьковской области

Об этом сообщили в Боровском поселковом совете, передает РЕДПОСТ.

«В последнее время места скопления вражеской техники и живой силы противника все чаще подвергаются поражению огнем», - говорится в сообщении

В поссовете отмечают, что по данным аэроразведки, количество вражеских войск в общине постоянно меняется. Много их в Боровой, Подлимане, Песках-Радьковских и в лесной зоне вблизи этих населенных пунктов. Продолжается транзит российской военной техники через территорию временно оккупированной рашистами Боровщины.

Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

Источник:   Боровской поссовет
 Тэги:  боровая, харьков, агрессия россии
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