Скопления вражеских сил и техники уничтожают на юге Харьковской области

В Изюмском районе российские военные все чаще подвергаются поражению огнем.
Об этом сообщили в Боровском поселковом совете, передает РЕДПОСТ.
«В последнее время места скопления вражеской техники и живой силы противника все чаще подвергаются поражению огнем», - говорится в сообщении
В поссовете отмечают, что по данным аэроразведки, количество вражеских войск в общине постоянно меняется. Много их в Боровой, Подлимане, Песках-Радьковских и в лесной зоне вблизи этих населенных пунктов. Продолжается транзит российской военной техники через территорию временно оккупированной рашистами Боровщины.
Напомним, украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
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