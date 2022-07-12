    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ВСУ отразили штурм оккупантов на севере Харьковской области (видео)
12.07.2022  08:33   Рита Парфенова

ВСУ отразили штурм оккупантов на севере Харьковской области (видео)

Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

Новости Харьков: ВСУ отбили штурм в районе Дементиевки

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад.

Противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.

 

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.07 Криминал и происшествия Оккупанты обстреляли из РСЗО Харьков и область 10.07 Криминал и происшествия Враг наносит ракетные, авиаудары и артобстрелы Харькова и области, - Генштаб 08.07 Криминал и происшествия Враг нанес авиаудар под Харьковом
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 