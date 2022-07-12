12.07.2022 08:33 Рита Парфенова

ВСУ отразили штурм оккупантов на севере Харьковской области (видео)

Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.



На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад.

Противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.