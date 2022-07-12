ВСУ отразили штурм оккупантов на севере Харьковской области (видео)

Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.
На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины. Все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отогнали оккупантов назад.
Противник обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.
Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении оккупанты продолжают ведение оборонных действий.
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Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
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