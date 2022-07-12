    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове и области за сутки в результате обстрелов повреждено 40 домов
12.07.2022  08:49   Рита Парфенова

В Харькове и области за сутки в результате обстрелов повреждено 40 домов

Враг усилил интенсивность применения ракет и артиллерии против мирных жителей Харькова и области.

эксперты-криминалисты задокументировали 40 фактов разрушения жилья

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

11 июля российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Харькова, обстреляли из систем залпового огня пгт Донец, Андреевка и Золочев Харьковской области.

Повреждены 5 многоэтажек в Харькове, фасад и помещение торгово-развлекательного комплекса, автосалон, станция технического обслуживания, частные жилые дома, помещения предприятия, транспортные средства.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты задокументировали 40 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 12 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.

Источник:   Полиция Харьковской области
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии, полиция
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.07 Криминал и происшествия Ночной прилет ракет в Харьков: подробности (фото) 11.07 Криминал и происшествия Ракетный удар по жилой шестиэтажке и школе в Харькове: начато расследование (фото) 11.07 Криминал и происшествия В Харькове и области за сутки повреждено 30 домов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 