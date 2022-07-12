12.07.2022 08:49 Рита Парфенова

В Харькове и области за сутки в результате обстрелов повреждено 40 домов

Враг усилил интенсивность применения ракет и артиллерии против мирных жителей Харькова и области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.

11 июля российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Харькова, обстреляли из систем залпового огня пгт Донец, Андреевка и Золочев Харьковской области.

Повреждены 5 многоэтажек в Харькове, фасад и помещение торгово-развлекательного комплекса, автосалон, станция технического обслуживания, частные жилые дома, помещения предприятия, транспортные средства.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты задокументировали 40 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.

Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 12 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.