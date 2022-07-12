В Харькове и области за сутки в результате обстрелов повреждено 40 домов

Враг усилил интенсивность применения ракет и артиллерии против мирных жителей Харькова и области.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, передает РЕДПОСТ.
11 июля российские оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Харькова, обстреляли из систем залпового огня пгт Донец, Андреевка и Золочев Харьковской области.
Повреждены 5 многоэтажек в Харькове, фасад и помещение торгово-развлекательного комплекса, автосалон, станция технического обслуживания, частные жилые дома, помещения предприятия, транспортные средства.
Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты задокументировали 40 фактов разрушения жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной 12 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.
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Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
В Харькове с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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