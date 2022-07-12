Ракеты из россии прилетели ночью в один из районов Харькова

Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову.
Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 12 июля, передает РЕДПОСТ.
Обстрел произошел в половине четвертого ночи. Две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от вчерашних обстрелов в Харькове: мальчик 4 лет после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень находится в больнице в среднем состоянии, угроз жизни нет. Все взрослые пациенты, которые вчера в результате обстрелов получили взрывные травмы и осколочные ранения, в среднем состоянии. Всем оказывается профессиональная медицинская помощь.
Напомним, врезультате утреннего обстрела Харькова 11 июня погибли шесть человек, 31 человек получили ранения.
В области обстрел оккупантов унесли жизни двух человек - мирные жители погибьли в результате артиллерийского обстрела в Золочеве.
За прошедшие сутки оккупанты снова обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили.
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Рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Живите по формуле: «Семь раз отмерь…».
В Харькове с самого утра на небе не останется ни одного облака, и до конца дня погода будет ясной. Без существенных осадков.
12 июля (по старому стилю – 29 июня) отмечается народный праздник «Петров день».
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