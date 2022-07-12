12.07.2022 09:03 Рита Парфенова

Ракеты из россии прилетели ночью в один из районов Харькова

Этой ночью враг нанес очередной ракетный удар по Харькову.



t.me

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 12 июля, передает РЕДПОСТ.

Обстрел произошел в половине четвертого ночи. Две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. Пострадавших нет.



Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от вчерашних обстрелов в Харькове: мальчик 4 лет после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний парень находится в больнице в среднем состоянии, угроз жизни нет. Все взрослые пациенты, которые вчера в результате обстрелов получили взрывные травмы и осколочные ранения, в среднем состоянии. Всем оказывается профессиональная медицинская помощь.

Напомним, врезультате утреннего обстрела Харькова 11 июня погибли шесть человек, 31 человек получили ранения.

В области обстрел оккупантов унесли жизни двух человек - мирные жители погибьли в результате артиллерийского обстрела в Золочеве.



За прошедшие сутки оккупанты снова обстреливали Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили.