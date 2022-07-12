12.07.2022 08:16 Рита Парфенова

Харьков на утро 12 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 12 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 12 июля.

В Харькове обстрелы стали причиной 11 пожаров: после утреннего удара по городу реактивными снарядами в Салтовском районе вспыхнуло 10 пожаров, в Кевском - один. Еще один пожар произошел в Богодуховском районе области. Горели жилые дома, гаражи и легковые автомобили.



Всего за сутки с 11 по 12 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:

16 - на ликвидацию пожаров, в том числе 12 вызванных обстрелами;

5 - для оказания помощи населению,

2 - для проведения аварийно-спасательных работ,

4 - на помощь ЖКХ,

6 - другие выезды.



Пиротехники ГСЧС ликвидировали 12 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.