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12.07.2022  08:16   Рита Парфенова

Харьков на утро 12 июля. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной 12 пожаров в Харькове и области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8.00 12 июля.

В Харькове обстрелы стали причиной 11 пожаров: после утреннего удара по городу реактивными снарядами в Салтовском районе вспыхнуло 10 пожаров, в Кевском - один. Еще один пожар произошел в Богодуховском районе области. Горели жилые дома, гаражи и легковые автомобили.

Всего за сутки с 11 по 12 июля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 27 оперативных выездов, из которых:
16 - на ликвидацию пожаров, в том числе 12 вызванных обстрелами;
5 - для оказания помощи населению,
2 - для проведения аварийно-спасательных работ,
4 - на помощь ЖКХ,
6 - другие выезды.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 12 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

Напомним, снаряды реактивных систем залпового огня били утром 11 июля по мирным кварталам Харькова.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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